Roket saldırılarının hedefi olan Erbil Havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı
Irak'ta roketli saldırıya maruz kalan Erbil Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlara yeniden başlandığı duyuruldu.
Irak'ta roketli saldırıya maruz kalan Erbil Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlara yeniden başlandığı duyuruldu.
Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, düzenlediği basın toplantısında, havalimanına yönelik roket saldırılarının hemen ardından yolcuların güvenliği için dün gece yerel saatle 22.00 itibarıyla tüm uçuşları askıya aldıklarını söyledi.
Hoşyar, 14 saat ara verilen uçak seferlerinin saat 12.00'de normale döndüğünü, havalimanının yeniden uçuş trafiğine açıldığını ifade etti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı ve kentine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci