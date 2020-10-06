Roger Penrose kimdir, kaç yaşında? Roger Penrose kitapları neler?

Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen Roger Penrose, matematikçi ve bilim felsefecisi olarak büyük başarılı elde etti. Oxford Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde Matematik Fahri Profesörü olan Penrose, Wadham Koleji'nde Fahri Akademi Üyesidir.

Roger Penrose nereli? Ünlü bilim adamı, genel görelilik ve kozmolojiye olan katkıları nedeniyle birçok ödül almıştır. İngiltere'de doğan matematiksel fizikçi, Londra Üniversite Akademisi'nden matematikte birincilik elde ederek mezun oldu. Öğrencilik yıllarında E.H.Moore ile birlikte ters matriks fikrini ortaya attı. İşte, Roger Penrose hayatı...

ROGER PENROSE KİMDİR?

Başarılı bilim insanı Penrose, 8 Ağustos 1931 tarihinde, psikiyatrist ve matematikçi olan Lionel Penrose ve Margaret Leathes'ın oğlu ve psikolog John Beresford Leathes'ın torunu olarakİngiltere Colchester, Essex'te dünyaya geldi. Amcası Roland Penrose sanatçıdır. Penrose aynı zamanda matematikçi olan Oliver Penrose'un ve satranç ustası olan Jonathan Penrose'un kardeşidir.

PENROSE ÜÇGENİNİ BULDU

Penrose, Londra Üniversite Akademisi'ne başladı ve buradan matematikte birincilik derecesiyle mezun oldu. 1955'te öğrenciyken, E.H.Moore ile birlikte Moore-Penrose tersi olarak da bilinen 1951'de Arne Bjerhamm tarafından yeniden oluşturulan genelleştirilmiş ters matris fikrini ortaya attı. Geometri ve astronomi profesörü olan W. V. D. Hodge yanında araştırmalarını sürdürürken, Roger Penrose 1958'de Cambridge'de doktorasını tamamladı. 1950'de Penrose üçgenini bulmuş ve bunu "kendi en doğal formundaki imkansızlık" olarak tanımlamıştır.

TWİSTOR KURAMINI YARATTI

1979 yılında Penrose, güçlü sansür hipotezini formüle etmeye başladı. Penrose ve James Terrell bağımsız olarak yaptıkları çalışmalarda ışık hızına yakın bir hızda hareket eden objelerin olağandışı eğri bir yol izleyeceğini veya dönmeye başlayacığını fark ettiler. Bu etki Terrel dönüşü veya Penrose-Terrel dönüşü olarak adlandırıldı. 1967'de Penrose, twistor kuramını yarattı. Bu Minkowski uzayındaki geometrik objelerin 4 boyutlu kompleks uzayda haritasını çıkarmaya yarıyordu.

1974'teki keşfi olan Penrose karoları ile tanınan bilim adamı Penrose'un bir başka çarpıcı keşfi de, 1971'deki dönen ağ buluşudur. Bu daha sonrasında uzay zaman geometrisinin döngü kuantum yerçekimi içerisinde oluştuğu fikrine önayak olmuştur. Penrose diyagramları olarak bilinen diyagramların popülerleşmesinde etkili olmuştur. 1983'te Houston'daki Rice Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olması için davet edilmiştir ve orada 1983'ten 1987'ye kadar çalışmıştır. 2004'te Penrose, The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe'ü yayımladı. Penrose Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nde Fizik ve Matematik Profesörüdür ve ayrıca Astronomik İnceleme yayın kurulunun bir üyesidir.

2010'da CMB gökyüzünun WMAP datalarında bulunan konsantre halkalardan yola çıkarak Büyük Patlama'dan önce varolan erken evrenin muhtemel delilini rapor etti. 2014'te Hameroff ve Penrose Japonya'daki National Institute for Materials Science ın bünyesinden Anirban Bandyopadhyay tarafından gerçekleştirilen mikrotübüllerdeki kuantum titreşimlerinin keşfini duyurdular.

Penrose, Cokethorpe Okulunun Akademik Gelişim yönetmeni ve Abingdon Okulunun matematik eski başkanı Vanessa Thomas ile evlidir ve bir oğulu vardır. 1959'da evlendiği eski eşi Amerikalı Joan Isabel Wedge'den ise çocuğu vardır.