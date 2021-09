Rockstar Games, GTA 6 kelimesinin söylenmesini yasakladı

Grand Theft Auto 5'i sekiz yılı aşkın bir süredir tanıtılıyor, ancak oyunun bu kadar uzun süre göz önünde kalmayı başarması etkileyici olsa da, hayran kitlesinin iyi bir kısmı anlaşılabilir bir şekilde huzursuz hale geldi. Gta 5'i başka bir konsol neslinin tamamı için oynamak istemiyorlar ki bunu GTA 5 yeni nesil YouTube fragmanlarında beğenmeyerek belli ettiler.

Hayranları Grand Theft Auto serisinde bir sonraki oyunu Grand Theft Auto 6'yı oynamak istiyor. Bu yüzden son birkaç yıllarını Rockstar'ı bu konuda rahatsız ederek geçiriyorlar, bunu yayıncının çeşitli sosyal medya kuruluşları arasında Gta 6 ile ilgili herhangi bir şeyi sıvayarak veya doğrulanmamış başlığı çevreleyen söylentilere ve spekülasyonlara kendilerini şımartarak yaptılar.

Yayıncının YouTube kanalında, hayranlar artık Rockstar'ın videolarında yayınladıkları yorumların hiçbirinde GTA 6'dan bahsedemezler. Görünüşe göre, Grand Theft Auto 6 ile ilgili belirli ifadeler içeren yorumların kanalın kadrosundaki videolardan herhangi birinde görünmesi engellendi. Esasen, Rockstar'a GTA 6 talebini hatırlatmaya devam etmek isteyen herkes bunu daha farklı şekillerde hatırlatmak zorunda kalacak.

Artık Rockstar'ın YouTube kanalının yorumlarında bolca GTA 5+1, GTA 1+1+1+1+1+1, GTA VI tarzında yorumlar göreceğiz.

On the left, my main account with the comment. On the right, my alt checking the latest comments. Link to the video: https://t.co/kAseh0kSZv pic.twitter.com/OSFpPfzntf