Rocket League'in 3. sezonu için gelecek yeni içerikler belli oldu!
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Rocket League'in 3. sezonu için gelecek yeni içerikler belli oldu!

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Rocket League'in 3. sezonu için gelecek yeni içerikler belli oldu!

Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League'in 3. sezonunda gelecek yepyeni içerikler belli oldu. Yeni Tyranno arabası ve birçok yeni kozmetiğin olduğu bir tanıtım fragmanı yayınlandı!

Psyonix ve Panic Button Games tarafından geliştirilen Rocket League 3. sezonunda gelecek yepyeni içerikler ortaya çıktı. Bir fragmanla yayınlanan 3. sezon yeni arabalar ve Rocket Pass içeriyor. Rocket League oyuncuları heyecanla yeni sezon içeriklerini bekliyorlar.

ROCKET LEAGUE 3. SEZON İÇERİKLERİ NELERDİR?

Sezon 3'te çıkış yapacak olan yeni araba Tyranno için Rocket League cephesinden bir açıklama yapıldı. Tyranno'nun, hızlı ve öfkeli oyun tarzını seven oyuncular için vazgeçilmez bir araba olacağı söyleniyor. Tyranno, 3. sezon için yeni Rocket Pass'te kilidi açılacak ilk eşya olacak ve Premium geçişi satın alan oyuncular yeni arabanın kilidini hemen açacak. Premium pass üyeleri ayrıca, oyuncuların yüksek seviye ödülleri daha da hızlı kazanmalarına yardımcı olacak bir XP takviyesinin yanı sıra haftalık ve sezonluk görevler de kazanacak.

Rocket League 3. Sezon, 7 Nisan'da satın alınabilecek ve Sezon resmi olarak 6 Nisan'da başlayacak.

ROCKET LEAGUE NEDİR?

Rocket League, oyuncuların bir arenada tek bir topla gol atmak için arabaları kontrol ettikleri roketle çalışan bir araba futbol oyunudur. En fazla 3 oyuncudan oluşan takımlar birlikte çalışır, araçlarını arenada havaya fırlatarak çılgın hareketler yapar ve rakip takımın kalesine toplu atarak puan toplamaya çalışırlar. Oyun, Eylül 2020'de 9 milyondan fazla oyuncunun çevrimiçi olarak kaydolmasıyla ücretsiz olarak oynanmaya başladı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:31:43. #1.14#
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