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Rocket League çöktü mü? Rocket League problem mi var?

Rocket League çöktü mü? Rocket League problem mi var?
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Rocket League oyuncuları, bugün oyun sunucularına bağlanmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor. Rocket League çöktü mü? Rocket League problem mi var?

Rocket League oyuncuları,oyun sunucularına bağlanmakta zorluk yaşadıklarını bildiriyor. Popüler futbol-temalı araba oyunu, dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından oynanıyor ve herhangi bir bağlantı problemi, oyuncular için büyük bir sorun haline gelebiliyor.Rocket League çöktü mü? Rocket League problem mi var?

ROCKET LEAGUE ÇÖKTÜ MÜ?

Rocket League'in sunucu durumu zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı etkilenebilir. Psyonix tarafından geliştirilen ve Epic Games'in sahip olduğu bu popüler oyun, çevrimiçi oynandığı için sunucu kaynaklı problemler zaman zaman yaşanabiliyor.

İşte hata raporu:

Rocket League çöktü mü? Rocket League problem mi var?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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