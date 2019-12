: Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı törenle 87'inci kez ışıklandırıldı - NEW

05.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:29

Süslemelerden detaylar NEW YORK - ABD'nin New York şehrindeki Rockefeller Center'a konulan Noel ağacı bugün törenle 87'inci kez ışıklandırıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ışıklandırma törenine özellikle turistler büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

