'Rock and Roll'un kraliçesi' Tina Turner 80 yaşında

26.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:51

"Rock and Roll müziğin kraliçesi" lakaplı Amerikalı şarkıcı Tina Turner 80'inci yaş gününü kutladı. 26 Kasım 1939 Tennesse doğumlu sanatçı soul, r&b, pop ve rock türünde verdiği şarkılarla 60-70 ve 80'li yıllara damgasını vurmuştuView on euronews