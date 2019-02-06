Robotlar 50 Yıl Sonra İnsanların Yerini Alabilir

Robotların 50 yıl içinde insan kabiliyetlerinin üzerine geçebileceği ve insanlığın yerini almaması için koruma önlemlerinin alınması gerektiği uyarısı yapıldı.

Londra merkezli küresek bilgi sağlayıcı merkez IHS Markit'in yapay zeka çalışmalarının başındaki araştırmacı Luca de Ambroggi, 50 yıl gibi bir sürede robotların birkaç aktivitede insanları destekleyeceği ve hatta onların yerini alabileceğini düşünmenin olası olduğunu söyledi.

Hali hazırda bazı teknolojik cihazların insan hassasiyeti ve süresine eriştiğini ifade eden Ambroggi, "50 yıl robotların insan olma açığını kapatmak için yeterli" diye konuştu

İngiliz Daily Express gazetesine açıklamalarda bulunan araştırmacı, insan beyninin robotlara göre hala çok da fazla dinamik, çok yönlü ve avantajlı olduğunu ancak elektronik cihazların insanların birkaç fonksiyonunu yerine getirebildiklerini söyleyerek "insanlar makinelerin bizim yerimizi almasını engellemek zorunda" ifadelerini kullandı

Ambroggi'ye göre şu anda zayıf ve dar bir yapay zeka çağında olmamıza karşın bu teknoloji bile veri güvenliği, istihdam ve ahlak konularını etkiliyor. - Yağcı

Kaynak: DHA