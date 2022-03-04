Robotik cerrahi ile kan sulandırıcı ilaçları kesilmeden ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu

İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan ve prostat kanseri teşhisi konulan hasta, robotik cerrahi ile kan sulandırıcı ilaçları kesilmeden ameliyat edildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, robotik cerrahi ameliyatlarının küçük kesilerden yapılması nedeniyle kanamanın ve kan ihtiyacının en az olduğu ameliyatlar olduğu belirtildi.

Özellikle ileri yaştaki çoğu kişinin kalp damar hastalıkları yüzünden kan sulandırıcı kullanmak zorunda kaldığına vurgu yapılan açıklamada, bu kişilerin ameliyatlardan en az 5-6 gün önce kanama riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaçları kesmek zorunda kaldığı ve bunun da hastada başka risklere neden olduğu vurgulandı.

Prostat kanseri olan hastaya uygulandı

Açıklamada, bu hastalardan birinin de 59 yaşındaki Mahmut Çelik olduğu aktarıldı. Kalp yetmezliği nedeniyle her gün kan sulandırıcı kullanmak zorunluluğu bulunan Çelik'in prostat kanseri ameliyatı olması gerektiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca kanama riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaçların kesilip kesilmemesi konusunda görüş aldıkları kardiyologların bu ilaçların kesilmemesi gerektiği konusunda bilgi paylaşması üzerine literatür araştırması yapılarak robotik cerrahide karar kılındığı belirtildi. Kan sulandırıcı ilaçların kesilmesine gerek duyulmadan gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğu da anlatıldı.

Açıklamaya göre, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Şahin, hastanın ya ameliyat edileceğini ya da ışın tedavisi alması gerektiğini belirterek "Hastamızın ameliyat öncesi rutin değerlendirmesi yapıldı. Hipertansiyon ve kalp yetmezliği vardı. 2 sene önce anjiyo olmuş ve kalp damarlarına stent takılmış. Hastada prostatla sınırlı, metastaz yapmamış bir tümör olduğunu saptadık. Bu konuda tedavi alternatiflerini kendisi ile konuştuk. Ameliyat olabileceğini ya da ışın alabileceğini söyledik. Hastamız ameliyat seçeneğini tercih etti." ifadesini kullandı.

Şahin, Çelik'in kan sulandırıcı kullanırken ameliyat edilmesinin mümkün olup olmayacağını anlamak için literatür araştırması da yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kardiyolog arkadaşlarla da bunu konuştuk. Kardiyologlar, 'Aspirini kesmemeniz lazım.' deyince değerlendirmede bulunduk. Genelde 5-6 gün önce aspirini kesiyoruz ve öyle ameliyat yapıyoruz. Çünkü ameliyat esnasında olan kanamadan korkuyoruz. Biz de literatürü inceledik. Daha önce az sayıda da olsa aspirin kullanan hastalarda robotik cerrahi ile başarılı prostat kanseri ameliyatı yapıldığını okuduk."

"Bu tip hastaları daha fazla ameliyat edeceğiz"

Ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini ve önemli bir kanama olmadığını aktaran Şahin, operasyondan 3 gün sonra hastayı iyi bir şekilde taburcu ettiklerini bildirdi.

Şahin, robotik cerrahinin en önemli avantajlarından birinin ameliyat sırasında kanamanın olmaması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ayrıca vücut içindeki dar alanlarda robotik cerrahinin sağladığı avantajlar sayesinde ameliyatlarımızı çok daha rahat yapabiliyoruz. Açık cerrahide ise bazen çok büyük zorluklar yaşanabiliyor ve ciddi kanamalar olabiliyor. Hem kendi deneyimlerim hem de literatüre baktığımızda bu ameliyatların yapılabileceğini söyleyebiliriz. Bizim prostat kanseri hastalarımız genelde 50 yaş üstünde. Bu hastalarda kalp rahatsızlıkları ve buna bağlı aspirin kullanımı fazla. Son yıllarda kardiyolojinin bu tedaviyi kesmeme konusunda önerileri var. Bence bu tip hastaları daha fazla ameliyat edeceğiz."

Mahmut Çelik de kan sulandırıcıyı kesmeden yapılan robotik ameliyatla prostat kanserinden kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Ameliyatın çok iyi geçtiğini, herhangi bir ağrı yaşamadığını belirten Çelik, "Hocama tekrar teşekkür ederim. 3 gün hastanede kaldım, 4. gün çıktım. 10 gün sonra sosyal hayatıma kaldığım yerden devam ettim." ifadesini kullandı.