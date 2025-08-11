Roblox ne zaman açılacak? 11 Ağustos Roblox bugün açılır mı? SON DURUM!

Roblox ne zaman açılacak? 11 Ağustos Roblox bugün açılır mı? SON DURUM!
Güncelleme:
Roblox tekrar oynanabilecek mi? sorusu, Türkiye'de 7 Ağustos 2024'te erişime kapatılan popüler oyun platformunun milyonlarca kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Kararın ardından gözler, Roblox'un yeniden erişime açılacağı tarihe çevrildi. Peki, 11 Ağustos Roblox bugün açılır mı? SON DURUM!

11 Ağustos Roblox bugün açılır mı? Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılan Roblox, "çocuk kullanıcılar için zararlı içerikler" gerekçesiyle Türkiye'de yasaklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, platformun açılması için zararlı içeriklerin kaldırılması şartını açıkladı. Peki, Roblox tekrar oynanabilecek mi? Roblox yasağı kalkacak mı? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Roblox'un Türkiye'de yeniden açılması için zararlı içeriklerin tamamen kaldırılması ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Roblox şirketi ise resmi açıklamasında, yerel yasalara uymak ve güvenlik standartlarını yükseltmek için Türk yetkililerle iş birliği içinde olduklarını, içerik denetimlerini güçlendireceklerini belirtti.

Roblox ne zaman açılacak? 11 Ağustos Roblox bugün açılır mı? SON DURUM!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Platformun Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı, Roblox'un yerel yasalara uygun değişiklikleri ne zaman hayata geçireceğine bağlı olacak.

