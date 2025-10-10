Roblox çöktü mü? 10 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor?

Roblox neden kullanılamıyor? Platformda yaşanan bağlantı ya da sunucu sorunları nedeniyle erişim sağlanamıyor olabilir. Şu anda resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kullanıcılar "Roblox ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan popüler oyun platformu Roblox'a şu sıralar erişim sıkıntısı yaşanıyor. Oyuncular, platforma girmekte zorlandıklarını ve oyunlara erişemediklerini bildiriyor. Kullanıcıların kendi oyunlarını geliştirebildiği ve diğer kullanıcıların hazırladığı içerikleri deneyimleyebildiği Roblox'ta yaşanan bu kesinti, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Şu an için platformun ne zaman tamamen normale döneceği bilinmiyor ancak yetkililer sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Hata raporu:

ROBLOX NEDİR?

Roblox, 2006 yılında kullanıma açılmış bir çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformudur. Oyuncular, platform üzerinde Lua adlı programlama dilini kullanarak kendi oyunlarını oluşturabilir, diğer kullanıcıların tasarladığı oyunları oynayabilirler. Özellikle COVID-19 pandemisi döneminde büyük bir kullanıcı artışı yaşayan Roblox, bugün dünya çapında en popüler oyun topluluklarından biri haline gelmiştir. Ücretsiz olarak erişilebilen platformda, oyuncular "Robux" isimli sanal para birimiyle oyun içi alımlar gerçekleştirebilirler.