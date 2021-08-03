Robbie Williams eşi Ayda Field ile Bodrum'a geldi
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Robbie Williams eşi Ayda Field ile Bodrum'a geldi

Robbie Williams eşi Ayda Field ile Bodrum'a geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ile tatil için Türkiye'ye geldi. Çift, Fransa'dan sonra Bodrum'a geçerek, tatil yapıyor. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk eşi Ayda Field ile Türkiye'ye geldi. Fransa'da tatil yapan çift, rotalarını Bodrum'a çevirdi.

Çift, bu sabah saatlerinde Bodrum'a geldi. İkili, dört çocuğuyla hafta sonuna kadar Bodrum'da bir otelde kalacak.

Çift, yerleri belli olmasın diye sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda etiket yapmayıp, konum eklemiyor. 2010 yılında evlenen çift, yaşamlarını İngiltere'de sürdürüyor.

Robbie Williams eşi Ayda Field ile Bodrum'a geldi
Robbie Williams eşi Ayda Field ile Bodrum'a geldi
Robbie Williams eşi Ayda Field ile Bodrum'a geldi

Kaynak: Snob Magazin

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