Son dakika haberleri | Rizeli minik Masal'ın güvercin kurtarma operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Rizeli minik Masal'ın güvercin kurtarma operasyonu Beslediği güvercinin ayağına dolanan ipi görünce belediyeye koştu Rize'nin Fındıklı ilçesinde beslediği güvercinin zor ayakta durduğunu fark eden minik Masal'ın duyarlılığı herkese örnek oldu.

Rizeli minik Masal'ın güvercin kurtarma operasyonu

Beslediği güvercinin ayağına dolanan ipi görünce belediyeye koştu

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde beslediği güvercinin zor ayakta durduğunu fark eden minik Masal'ın duyarlılığı herkese örnek oldu.

Olay, ilçe merkezindeki bir caminin bahçesinde meydana geldi. Dayısı Tamer Karataş ile güvercinlere yem atan 9 yaşındaki Masal Selimoğlu bir güvercinin ayağının aksadığını fark etti. Bunun üzerine güvercini inceleyen minik Masal, güvercinin ayağına dolanan ipi fark ederek hemen dayısına haber verdi. Uçamayan güvercini yakalayan dayı yeğen hemen Fındıklı Belediyesi'ne koştu. İp belediye çalışanlarının yardımı ile güvercinin ayağından çıkartılarak güvercin esaretten kurtarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güvercinin özgürlüğüne kavuşmasına sevinen Masal Selimoğlu kendi elleriyle güvercini tekrar doğaya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR