Rizeli esnaflar Şehit Altuğ Verdi anısına maç yaptı

Rize'de bir grup esnaf, 11 Aralık 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi anısına halı sahada maç yatı.

Bir grup Rizeli Esnaf, Rize Valisi Kemal Çeber ile birlikte futbol oynamak isteğini iletti. İsteği memnuniyetle karşılayan Vali Çeber, esnaf ve il protokolünü futbol maçında bir araya getirdi.

Düzenlenen maçta, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Ümit Semerci, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Başsavcı Vekili Adem Çalış, Adalet Komisyon Başkanı Adem Amaç, gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, AK Parti Çayeli İlçe Başkanı İhsan Karahan, ecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özcan Yavaşi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun'dan oluşan takım, esnaflardan Mustafa Taşpınar, Abdullah Durmuş, Muhammet Öksüz, Ahmet Yıldırım, Berat Hacıömeroğlu, Burhan Yılmaz, Samet Albayrak, Çetin Yılmaz, Oğuz Dereci, Mecit Furtuna, Bulut Kalyoncu, Furkan Büyük, Sencer Semiz ve Hüseyin Güntürk'den oluşan takımla maç yaptı.

Karşılaşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Çeber, vatanına, devletine, bayrağına hizmet edenleri her daim kucaklayan, hatırlayan kadirşinas Rize esnafının kendisine yakışanı yaptığını belirterek, "Hem şehit emniyet müdürümüzü bu vesileyle andık hem devletine milletine bayrağına hizmet edenlere verdiği önemi gösterdiler. Hepsini tebrik ve takdir ediyorum." dedi.

Karşılaşmayı organize edenler arasında Özer Kayhan, "Biz bu maçı şehit Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi ile planlamıştık. Onunla oynamak nasip olmadı ama onun adına bu akşam birlikte olduk. Şehidimizi rahmetle yad edip ilimizin yöneticileriyle birlikte olmak bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA