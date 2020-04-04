Rize'ye gelmek isteyenlerin WhatsApp grubu kurdukları belirlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Rize'ye gelmek isteyenlerin WhatsApp grubu kurdukları belirlendi - Haberler
İstanbul, Polis, Rize, Güncel

Rize'ye gelmek isteyenlerin WhatsApp grubu kurdukları belirlendi

Rize Valisi Kemal Çeber, büyük şehirlerden Rize'ye gelmek isteyen vatandaşların aralarında WhatsApp grubu kurarak iletişime geçtiklerini belirlediklerini, buna göre de tedbir aldıklarını söyledi.

04.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:20
Rize'ye gelmek isteyenlerin WhatsApp grubu kurdukları belirlendi

Rize Valisi Kemal Çeber, büyük şehirlerden Rize'ye gelmek isteyen vatandaşların aralarında WhatsApp grubu kurarak iletişime geçtiklerini belirlediklerini, buna göre de tedbir aldıklarını söyledi.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerince uygulandığını ifade etti.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde çok sayıda Rizelinin yaşadığını belirten Çeber, "Hemşehrilerimiz her yıl tam bu mevsimde hem Rize'nin doğasının canlanması hem de yaş çay sezonu yaklaştığı için memleketlerine akın ederler. Bu yıl da öyle oldu. Yaklaşık bir aydır 10-15 bin civarında hemşehrimiz başta İstanbul'dan olmak üzere Rize'ye doğru adete akın etti." dedi.

Çeber, hareketliliğin bu yıl Kovid-19 mücadelesi dolayısıyla kendilerini zorladığının altını çizerek, "Hiçbir il, Rize'nin aldığı kadar baskı almadı büyük illerden gelen vatandaşlar konusunda. Bu bizi farklı tedbirlere sevk etti. Sağlık ekipleriyle güçlendirilmiş olan yol kontrol uygulamaları ilk kez Rize'de başladı." diye konuştu.

Yol kontrol noktalarını yoğunlaştırdıklarına dikkati çeken Çeber, şöyle devam etti:

"Bu faaliyeti yoğunlaştırdığımız dönemde, bazı hemşehrilerimiz buna çözüm aramaya gayret etti. Rizelilerin bazı özellikleri var, gurur duyduğumuz özellikler. Açık sözlülüğümüz, dürüstlüğümüz, mertliğimiz ve hoşgörümüz. Bir özelliğimiz daha var, bu da burada öne çıktı çok pratik zekalı olmamız."

Çeber, Rizelilerin her konuya çözüm bulabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin bir kısmı bu konuya da bir çözüm bulmuş. Öğrendik ki WhatsApp grupları oluşturmuşlar. Bizim 6 stabilize köy geçişimiz var. Bir an önce memlekete ulaşmak amacıyla oralara dönmüşler. Sonra birbirlerine haber vermişler, 'burada kontroller gevşek buradan gelin', 'şu saatler arası ekipler azalıyor şu yola kayalım' gibi birbirleriyle haberleşmişler. Biz de bunu tatlı bir espri olarak algıladık, oraya yönelik tedbirlerimizi de aldık."

Diğer noktaların da kontrolleri altında olduğunu dile getiren Çeber, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük şehirlere giriş çıkış yasağını açıklamasının ardından hemşehrilerimiz İstanbul'dan Rize'ye nasıl ulaşabileceklerini harita üzerinde yaptıkları çalışmalarla belirlemişler. Bunları da gördük. WhatsApp gruplarını yine bize kendi hemşehrilerimiz söyledi. Karadeniz insanının içi neyse dışı da odur. Haritayı birkaç hemşehrimiz bana gönderdi." ifadesini kullandı.

Çeber, gerekli tüm önlemlerin alındığına işaret ederek, hemşehrilerinden bulundukları illerde kalmalarını istedi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Engin Altay İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ebru Yaşar Simge Sağın Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Antalya Açıklama Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Rize'ye gelmek isteyenlerin WhatsApp grubu kurdukları belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 18:29:16. #1.15#
title