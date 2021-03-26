Kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Ali Kemal Atik - Haberler | Güncel
Kar yağışı etkili oldu

Rize ve Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 41 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar

Rize ve Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle 41 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 6, İkizdere'de 14 olmak üzere 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için 18 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde de kar yağışının ardından 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yaptığı bildirildi.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Atik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:41:51. #1.14#
title