Meteoroloji'den Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Türkiye, Giresun'daki sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Meteoroloji'den, Rize ve Artvin için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Rize ve Artvin kıyılarında bu akşam gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Kaynak: AA