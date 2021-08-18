Rize Ticaret ve Sanayi Odasından Rektörümüze Ziyaret

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu beraberinde Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cem Temizel ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu beraberinde Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cem Temizel ile birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörümüz nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek, ticaret ve sanayi odalarının bulundukları ilin en önemli dinamikleri arasında yer aldığını ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak ilimizin gelişmesi noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü projede iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Başkan Karamehmetoğlu ise kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek, ilimizin gelişmesi için Üniversitemizin de iş birliği ile daha güzel hizmetler gerçekleştirmenin gayreti içinde olduklarını belirtti.

Ziyarette, birlikte yürütülen çalışmalar ve bundan sonra yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunuldu.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre