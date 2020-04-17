RİZE ÖLDÜRÜLEN GAMZE'NİN ABLASI KONUŞTU: O GÜLER YÜZLÜ, MELEK GİBİYDİ
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Gamze Pala, Rize, Güncel

RİZE ÖLDÜRÜLEN GAMZE'NİN ABLASI KONUŞTU: O GÜLER YÜZLÜ, MELEK GİBİYDİ

Tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze toprağa verildi (2)Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek, öldürülen Gamze Pala'nın ablası Fatma Serdaroğlu DHA'ya konuştu.

17.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:54
RİZE ÖLDÜRÜLEN GAMZE'NİN ABLASI KONUŞTU: O GÜLER YÜZLÜ, MELEK GİBİYDİ

Tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Gamze toprağa verildi (2)

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek, öldürülen Gamze Pala'nın ablası Fatma Serdaroğlu DHA'ya konuştu. Olay gecesi kardeşinin kendisini arayarak 'Abla Gamze'yi vurdular' dediğini anlatan Fatma Serdaroğlu, 'Rize'de oturuyorum, apar topar geldim. İnanamadım nasıl olur diye. İşe gitmişti. Öğretmenevinde çalışıyor, orada bir müdürle kendisi var. Başka kimse yoktu o an. Ondan sonra bu saldırgan geliyor ama ne oluyor bilmiyoruz, silahını çekmiş, vurmuş, tutukluk yapmış sonra da bıçaklamış kardeşimi. O arada silah tutukluk yaptığında müdür ona bir şey yapsaydı, saldırgana vursaydı kardeşimi kurtarırdı. Ama müdür de korkmuş o an ne yapacağını şaşırmış. O cani kardeşim başını kesmiş. Bize hiç bahsetmedi böyle biri olduğundan. Saldırgan çok korkak bir insanmış öyle diyorlar. Deseydi bize peşimde böyle biri var biz onun hakkından gelirdik. Bizi hiçbir şey demedi, arkadaşlarına bir şey demedi. Kardeşim bulunmaz bir insandı yardımsever güler yüzlü melek gibi biriydi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi ve kız kardeşini arayarak taziyelerini ilettiğini anlatan Fatma Serdaroğlu, 'Cumhurbaşkanımız aradı. Annem ve kız kardeşimle görüştüler. Cumhurbaşkanımız 'Onun kanı yerde kalmayacak, hiç üzülmeyin, cezasını çekecek' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da aradı. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

MEZARININ BAŞINA EN SEVDİĞİ ÇEMRERİ BIRAKILDI

Gamze Pala'nın mezarının başına hayattayken en sevdiği çemberi bırakıldı. Mezar başına gelen yakınları da göz yaşı döktü.

RİZE ÖLDÜRÜLEN GAMZE'NİN ABLASI KONUŞTU: O GÜLER YÜZLÜ, MELEK GİBİYDİ

Kaynak: DHA

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