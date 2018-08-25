Rize'nin Sevilen Atma Türkücüsü Ahmet Çakar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

29 yaşındaki Ahmet Çakar'a ulaşamayan yakınları türkücüyü aramaya başladı. Ahmet Çakar'ın 14 saat sonra Pilavdağı Mahallesi Erzurum Caddesi üzerinde kendisinin kullandığı 53 AT 351 plakalı kiralık otomobille dereye uçtuğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 ve AFAD ekipleri Ahmet Çakar'ı bulunduğu araçtan çıkarttı. Ahmet Çakar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"ERDOĞAN HAYRANLIKLA DİNLEMİŞTİ"

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri, Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" adlı ödül törene Rizeli bir başka atma türkü sanatçısı Osman Efedioğlu ile katılan Çakar, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atma türkü söyleyerek beğeni toplamıştı. "Belasını bulacak FETÖ'sü, PKK'sı" gibi ifadelerin yer aldığı türkü Başkan Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve Kültür Bakanı Nabi Avcı tarafından da hayranlıkla dinlenmişti.