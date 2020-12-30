Rize'nin neyi meşhur? Rize'nin meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Rize'nin nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Rize'nin nesi meşhur, neyi meşhur? Rize'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Rize'nin en meşhur içecekleri nelerdir? Rize'nin en meşhur yemekleri, Rize'nin en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Rize'nin neyi meşhurdur, Rize'nin nesi meşhur? Rize'nin en meşhur yiyecekleri nelerdir?

RİZE'NİN NEYİ MEŞHUR?

Rize ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mıhlama

Rize Kavurması

Hamsi Çorbası

Hamsi Çığırtası

Çumur

Enişte Lokumu

Turşu Tavalısı

Hamsi Koli

Rize Pidesi

Laz Böreği

Hamsiköy Sütlaç

Pazı Tavalısı

Korkoto Çorbası

Kara Lahana Çorbası

Hamsili Pilav

Pepeçura

Rize'nin en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.