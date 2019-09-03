03.09.2019 14:31

Rize'nin Derepazarı ilçesinde dün yaşanan selin yaraları sarılıyor

RİZE - Rize'de dün etkili olan şiddetli yağış Derepazarı ilçesinde heyelanlara ve 3 evin tahliye edilmesine neden olurken, bugün afetin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Merkez mahallesi, Tersane mahallesi, Merkez mahallesi ve Yanıktaş mahallesi şiddetli yağıştan meydana gelen toprak kaymalarından olumsuz etkilenirken, Eriklimanı Mahallesi'nde ise heyelan nedeniyle yola inen büyük toprak kütlesi mahalleye ve çevre mahallelere giden yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle risk altında olduğu düşünülen 3 ev ise tahliye edildi. Selin ardından bölgeye çıkan Derepazarı Belediyesi ekipleri yol temizleme çalışmalarına başladı.

35 yıl üstüne Derepazarı'nda sel felaketi yaşadıklarını dile getiren Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, dün ildeki yetkililerden kimsenin kendileriyle irtibata geçmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. "Dün gerçekten korkunç bir şey yaşadık" diyerek sözlerine başlayan Metin "Derepazarı'nda 35 yıl sonra bir heyelan ile karşı karşıya kaldık. Allah'a şükür ki bir can kaybımız olmadı. Şuan da yaraları sarmaya başlıyoruz. Dün şunu gördük ki devlet Derepazarı'nda yoktu. İlla bir cenaze, bir ölüm mü olması gerekiyordu Derepazarı'nı arasınlar, ilgilensinler. 3 milletvekilinden ses çıkmadı, bizi burada kendi başımıza bıraktılar. Ama Allah'a şükür biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı sarıyoruz. Ekipler çalışmaya başladı, inşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. Yine aynı eski halimize döneceğiz" dedi.

Eriklimanı, Merkez, Tersane ve Yanıktaş mahallelerinde yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekleyen Metin "4 mahallemizde 4 ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı olan yollarımızı açıyoruz. Ondan sonra da istinat duvarlarımızı yapacağız. Şuan afet işleriyle ilgilenen arkadaşlarımız burada. Hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. İnşallah onların tutacağı rapora göre bizde yollarımızı ve istinat duvarlarımızı daha güzel bir şekilde yapacağız. Dün AFAD müdürü Fen İşleri Müdürümüzü aradı, araç yardımında bulunmak istedi, bizim araca ihtiyacımız yok, Derepazarı belediyesinin araçları gerekeni yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Yoldan akan suyu gördüğümde önemsemedim"

Yağmurun yağdığı sırada evine gelirken yoldan çamur aktığını ama önemsemediğini dile getiren ev sahibi Ramazan Akyürek "Evde değildim, geldiğimde yoldan çamur akıyordu. Bende ufak tefek çöküntüler olmuştur diye düşündüm. İlerde bir yol çalışması vardı herhalde onun çamuru akıyor dediler. Sonra baktım evin karşısındaki çay bahçesinden bir parça kopmuş. Çokta önem vermedim, kopabilir dedim. Yukarıda akan bir su vardı, su harkı ona yetmeyince taşmış arazinin içerisinden. Toprağın altına giren su şişme yapıyor ve arazinin kayarak yola inmesine sebep oluyor. Eve kadar geldi, her taraf çamur içerisinde" diye konuştu.

"Baktım güm diye bir gürültü koptu"

Ailecek yemek yedikleri esnada büyük bir gürültüyle şaşırdıklarını ve dışarıya baktıkları sırada şoke olduklarını dile getiren Akyürek "Saat 13.00 sularında çoluk çocuk kahvaltı yapıyorduk. Baktım güm diye bir gürültü koptu. Sonra baktım ağaçlar, taşlar eve dayanmış, elektrik direği bükülmüş. Sonra belediyeyi aradım, geldiler. Bize 'Siz burada oturmayın' dediler. Ben de Tersane mahallesinde bir arkadaşım vardı orada kaldım. Gelecekler ama bu akşam kalınır mı kalınmaz mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Etrafı balçığa bulanan evin ikinci katında oturan Ramazan Vanlı isimli mahalle sakini ise "Buranın bu ikinci çöküşü. 5-6 yıl önce yine çökmüştü. Yine böyle bir afet gördük" dedi.

Kaynak: İHA