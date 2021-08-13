Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı
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Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı / Kubilay Ateş - Haberler | Güncel

Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle taşarak bölgeye gelen yolu trafiğe kapattı.

Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi, bölgede öğle saatlerinde başlayarak etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle taşarak bölgeye gelen yolu trafiğe kapattı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm merkezleri arasında yer alan Ağaran Şelalesi, taşarken, çevresi sular altında kaldı. Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile şelaleye giden yol da ulaşıma kapandı.

Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı
Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı
Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı
Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı
Çayeli'de 'Ağaran Şelalesi' taştı: Yol trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kubilay Ateş

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