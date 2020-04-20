RİZE Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri
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RİZE Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri

Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseriRİZE'de, Ukrayna'dan getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşının karantinaya alındığı yurtta moral konseri düzenlendi.

20.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:36
RİZE Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri

Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri

RİZE'de, Ukrayna'dan getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşının karantinaya alındığı yurtta moral konseri düzenlendi. Kemençe ezgileri ve Karadeniz türkülerine vatandaşlar pencerelerden alkışla tempo tutarak eşlik etti.

Ukrayna'dan 3 gün önce Türkiye'ye getirilerek Rize'de, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Devlet Hatun Yurdunda karantinaya alınan 142 kişi için moral konseri verildi. Konserde yurt binası önünde kemençe ezgileri ve Karadeniz türküleri ile yankılandı. Yurt bahçesinde verilen konseri karantinadaki 142 vatandaş pencerelerden takip etti. Rize Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, KYK Devlet Hatun Yurdu ve Rize Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği konserde türküler söyleyen yerel sanatçı Murat Kopuz karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar pencerelerden ezgi ve türkülere alkışla tempo tutarak eşlik etti.

RİZE Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri

Kaynak: DHA

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