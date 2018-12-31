Rize Emniyet Müdürü Gökduman Görevine Başladı

Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine atanan Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman görevine başladı.

Rize Emniyet Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, görevini Osmaniye Emniyet Müdürlüğünden Rize Emniyet Müdürlüğüne atanan Gökduman'a devretti.

Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen devir teslim töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Nurettin Gökduman, zor bir sürecin ardından göreve atandığını söyledi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet dileyen Gökduman, "Böyle üzücü bir olaydan sonra buraya gelmek bizi de biraz üzdü. Bu görev bize verildi. Bize burayı layık görenleri mahcup etmeden görevimizi layıkıyla yapacağız. Rizelilere ve milletimize hizmet edeceğiz." dedi.

Trabzon Emniyet Müdürü Çevik ise görevi acı bir olaydan sonra devraldığını belirterek, şunları kaydetti.

"Bu zamana kadar bir şekilde toparlamaya ve gidermeye çalıştık. Ekiplerimiz ve arkadaşlarımızın tamamıyla bu süreci atlattık. Yeni göreve başlayan müdürümüz tecrübesi ve deneyimi ile inşallah başarıyı daha da ileriye götürecektir. Buna olan inancımız tamdır. Kendisine başarılar diliyorum. Allah utandırmasın."

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık'ta makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olmuş, saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralanmıştı.

Kaynak: AA