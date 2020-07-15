Rize'deki selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor Rize'deki selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor Rize'deki selde hayatını kaybeden Ali Uzun ve Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlanıyor.

Rize'deki selde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

RİZE - Rize'deki selde hayatını kaybeden Ali Uzun ve Havva Tüysüz son yolculuğuna uğurlanıyor.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur önce Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi'nde sel ve heyelanlara neden oldu. Yaşanan sel felaketinde Madenli Beldesi Yeni Çermenli mevkinde Ali Uzun kapıldığı sel suları nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşadığı Çayeli Köprü Başı köyündeki evinde mahsur kalan 82 yaşındaki Havva Tüysüz ise kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selde hayatını kaybeden Ali Uzun Çayeli ilçesi Merkez Eski Caminde saat 11.00'da kılınacak cenaze namazının ardından, Havva Tüysüz ise Çayeli ilçesi Merkez Eski Camii'nde öğle namazından hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılımıyla kılınacak cenaze namazının ardından kendi köylerindeki aile kabristanlıkların da toprağa verilecek.

Kaynak: İHA