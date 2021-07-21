Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
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Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var

Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

RİZE'de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kentte ilk belirlemelere göre 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır yıkık bağımsız bölüm tespit edildi, 41 araç ise kullanılmaz hale geldi.

Kentte, geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlbank Bölge Müdürlüğü ve Defterdarlık ekipleri ile Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Sinop, Kars, Tokat, Çorum ve Amasya'dan gelen 45 ekipte, 150 teknik personelin sahada aktif olarak hasar tespit çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 adet karavan ve Afet Koordinasyon aracı, Georadar, Multikopter Drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98'dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi" denildi.'79 KONUT TAHLİYE EDİLECEK'

Açıklamada, 194 ayrı noktada toplam 386 binanın heyelan riski bakımından incelendiği de belirtilerek, "Yapılan incelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" ifadelerine yer verildi.


Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var
Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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