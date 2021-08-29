Rize'de TYP kapsamında 500 kişi işe alınacak
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Rize'de TYP kapsamında 500 kişi işe alınacak

Rize'de TYP kapsamında 500 kişi işe alınacak
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Rize'de 500 kişinin okullarda çalıştırılmak üzere işe alınacağını söyledi.

Rize İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Rize'de 500 kişinin okullarda çalıştırılmak üzere işe alınacağını söyledi.

Kiraz, AA muhabirine, Toplum Yararına Programlar'da çalıştırılmak üzere işe alınacak kişilerin başvurularının 30 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını, 3 Eylül Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Kiraz, başvuruların sadece internet üzerinden sube.iskur.gov.tr ile e-devlet ve ALO-170 üzerinden yapılacağını, işe girecek ve yedek adayların tamamının noter tarafından kura ile belirleneceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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