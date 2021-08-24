Rize'de tarihi dönüşüm; yeni yapılar kazıklarla sabitlenecek

RİZE'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelerek tahliyesi yapılan 23 hektarlık alanda, yıkımın ardından, zemin güçlendirme çalışmalarına geçildi, inşa edilecek yeni ilk bloğun temeli atıldı.

RİZE'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelerek tahliyesi yapılan 23 hektarlık alanda, yıkımın ardından, zemin güçlendirme çalışmalarına geçildi, inşa edilecek yeni ilk bloğun temeli atıldı. Etap etap çalışan ekipler, yaklaşık 4,5 metre derinliğine indikleri zeminde, fore kazık döşeme işlemi yürütüyor. Çevresi 560 fore kazıkla güçlendirilen ve toplam bin 806 fore kazık uygulanacak alan üzerine 133 dükkan, 404 ofisin yer alacağı 8 blok inşa edilecek. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, tedbirlerin alındığını ve en sağlam binaların yapılacağını söyledi.

Rize'de, 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Kentte, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Korozyon nedeniyle yaklaşık 23 hektarlık alanda, yaklaşık 5 aydır süren çalışmalarda, yıkımın tamamlanmasının ardından, zemin güçlendirme çalışmalarına geçildi. İnşa edilecek yeni ilk bloğun temeli atılması için hazırlıklar başlatıldı. Etap etap çalışan ekipler, yaklaşık 4,5 metre derinliğine indikleri zeminde, fore kazık döşeme işlemi yürütüyor. Çevresi 560 fore kazıkla güçlendirilen ve toplam bin 806 fore kazık uygulanacak alan üzerine 133 dükkan, 404 ofisin yer alacağı 8 blok inşa edilecek. Yapılarda yöresel mimariye uygun binaların yükseleceği projeyle, kentin silueti de değişecek. 2022 yılının sonunda hizmete açılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde, aksama yaşanmaması için çalışmalar sürdürülüyor.

'ZEMİNİN DENİZ SUYUNDAN KURTARILMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI'Çalışmaları yerinde inceleyen Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Burası, 23 dönümlük 'Belediye Blokları' diye ifade ettiğimiz kentsel dönüşümün en can alıcı noktasıydı. Esnafımızın beklediği bir yerdi. Çünkü üzerinde 133 dükkan, 404 ofis ve ticari alanlarının olacağı, Rize'de ticaretin belki de en önemli akslarından biri. Şu anda deniz seviyesinden eksi 4,35 metre koduna inildi ve burada temel atma faaliyetleri başladı. Çevremizi saran noktada yaklaşık 560 kazık sistemi vardı, bunların 530'a yakını yapılmış durumda. Zeminde binin üzerinde kazığımız var, bunların yüzde 90-95'e kadar çakılmış pozisyonda. Teknik olarak alanın deniz suyundan kurtarılması için bütün önemli önlemler alınmış durumda. Herhangi bir su basması, deniz suyunun da buraya basmasıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Amaçladığımız süreden de önce vatandaşlarımıza yerlerini teslim etmiş olacağız. Biz 2022'nin sonları gibi tarihi koyduk ama temeller atıldıktan sonra gösterecek ki belki de daha da ön tarihlere çekilebilirler" dedi.'BİNALAR KAZIKLARLA KAYALARA SABİTLENECEK'Başkan Rahmi Metin, "Bu alan deniz dolgusu yapılarak kazanılmış. Tabii ki 50 yıl önce bu tip teknikler yoktu. Şu anda fore kazıkla beraber burada hemen hemen 26 metreye kadar indik. Buralarda sert zemin daha yakın mesafelerde 16 metrelerde yakalanmış oldu. Binalar saha içerisine çakılan kazıkların üzerine yerleştirilerek, aşağıda kayalara sabitlenmiş olacak. Korumalar yapıldığı için deniz suyuyla hiçbir bağlantı kalmıyor. Ciddi anlamda bir koruma sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.'BİNALAR BİN 246 KAZIĞIN ÜZERİNE OTURACAK'

Yüklenici firmanın proje müdür yardımcısı inşaat mühendisi Mustafa Arslan, "Zor bir coğrafyada zor bir iş yapıyoruz. Deniz dolgusu yapılan bir sahada çalışıyoruz. Tahkimat kayaları ve eski temeller bu sürecimizi daha da zorluyor. Buradaki tahkimat ve eski temelleri çıkarttıktan sonra tekrar yerine temiz dolgu malzemesi koyuyoruz, sonra jet grout, fore kazıklar yerleştirerek zemini güçlü hale getiriyoruz. Sahayı deniz suyundan arındırmak için bir savaş içerisindeyiz. Ancak firmamız köklü bir firma. Bugüne kadar birçok zorlu imalatın üstesinden geldi. Rize'nin kentsel dönüşümünde en sağlam yapıları burada inşa edeceğiz. Eski binalar hiçbir yalıtım malzemesi kullanılmadan temele oturtulmuş binalardı. Biz burada sülfatlı beton kullanarak hem de su yalıtımı yaparak deniz suyuyla binanın ilişiğini keseceğiz. Binalarımızı da bin 246 kazığın üzerine yerleştirerek basınca ve çekmeye karşı güçlü hale getireceğiz. Deniz seviyesinin altında eksi 4,35 kotunda ilk bloğun temeli atabilmek için de hızlı bir çalışma içerisindeyiz. 23 dönüm arazinin her noktasında farklı çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş