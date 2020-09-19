Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü
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Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü

Meteoroloji tarafından şiddetli yağış ve sel uyarısı verilen Rize'de, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu. Şiddetli yağışları yetkili olduğu Limanköy'de yol ikiye bölünürken, Yukarı Durak ve Kaçkar Köyü'nde ise dereler taştı.

19.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:23

Rize'nin Çayeli ilçesinde görülen şiddetli yağışlar, ilçeye bağlı olan Limanköy'de bazı yollarda heyelanlar meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağmur Çayeli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Limanköy köyünde yağmurun etkisi ile bazı yollarda toprak kaymasına bağlı heyelanlar yaşandı.Toprak kayması yaşanan yollar ulaşıma kapandı. Bölgeye giden Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi incelemelerde bulundu. Kopan yollar trafik güvenliğinin sağlanması için güvenlik şeridi ile kapanırken, Çayeli Belediyesi tarafından bölgede su kesintisi olacağı duyuruldu.

Rize'de şiddetli yağmur heyelanlara neden oldu

YAĞMURDAN DERE TAŞTI

Öte yandan Ardeşen ilçesine bağlı Yukarı Durak ve Kaçkar Köyü'nde de yağmurdan dolayı dere taştı. Yolların selin getirdiği rusubatla dolmasından ötürü İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgeye iş makinesi sevk edilerek temizleme çalışmalarına başlandı.

Rize'de şiddetli yağmur heyelanlara neden oldu
Rize'de şiddetli yağmur heyelanlara neden oldu
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
IHTIYAR: KEYFİN GÜZEL KARADENİZİM AMA ÇİLEN DE ÇOK BE YAVV
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