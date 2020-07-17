Rize'de selde balçıkla dolan cami ve evler temizleniyor Rize'nin Çayeli ilçesinde 13 Temmuz'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde balçıkla dolan cami ve evler temizleniyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 13 Temmuz'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde balçıkla dolan cami ve evler temizleniyor.

Çayeli ilçesinde şiddetli yağmurun yol açtığı heyelan ve su baskını sonucu iş yeri ve binaların çevresi çamur ve balçıkla dolarken, biriken çamur ve balçıkları temizleme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar için çevre belediyelerden de iş makinesi takviyesi yapıldı. Sokak arasındaki binalara kadar giren çamur ve balçıklar, vidanjör yardımı ile alınarak Şairler Deresi'ne boşaltılıyor. İtfaiye ekipleri tarafından ise sokaklar tek tek yıkanarak temizleniyor.

Sel esnasında oturdukları binanın arkasındaki duvardan akan balçığın anne ve babasının yaşadığı eve dolduğunu belirten Ali Karaduman, selden dolayı 8 bin TL civarında zararı olduğunu söyledi. Karaduman, "Arka çıkış kapımızın üzerinde taş bir duvar var. O duvarlardan sızan su, taş, toprak çıkış kapısının altından içeriye sızdı. İçeriye sızınca da çamur oluştu. İçerideki eşyalar gitti, yapacak da bir şey yok. Ortalama 7-8 bin lira zararımız oldu. Belki de fazladır, o kadar da hesabını bilmiyorum" dedi.

Yaşanan afet sonucunda Çayeli merkez Fatih Sultan Mehmet Çarşıbaşı Camii de balçıkla doldu. Ekipler caminin içerisindeki su ve balçığı tahliye çalışmalarını sürdürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA