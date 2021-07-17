Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Sel ve heyelan böyle geldi
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Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Sel ve heyelan böyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Sel ve heyelan böyle geldi

Selde aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde sel ve heyelanın geliş anı görüntüleri yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

RİZE - Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu afette aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Yaşanan sel ve heyelan anı bir evin güvenlik kameralarına yansırken, yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı görüntülere yansıyor. Heyelanın bir binanın yarısını koparıp götürdüğü anlar kamera kayıtlarında görülürken, yaşanan panik ve korku ile koşuşturmacalar da dikkat çekiyor.

Öte yandan Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde büyük yıkıma neden olan selde Karali ailesinin yaşadığı evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalmış, anne Aynur Karali ile oğlu Mustafa Karali ve engelli kızı Ayşe Karali toprak altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Sel ve heyelan böyle geldi
Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Sel ve heyelan böyle geldi
Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Sel ve heyelan böyle geldi
Rize'de sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Sel ve heyelan böyle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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