Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
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Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı

22.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:48

Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandıRİZE Şehit Erhan Dural (ŞED) Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) Proje Okulu hazırladığı 'ManŞED' adlı sanal bültende Nevruz bayramını işledi.

Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı

RİZE Şehit Erhan Dural (ŞED) Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (KAİHL) Proje Okulu hazırladığı 'ManŞED' adlı sanal bültende Nevruz bayramını işledi. Türk Dünyası ve Nevruz başlıklı sanal bültende Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan'dan gibi Nevruz ateşinin yürekleri ısıttığı coğrafyalardan öğrenciler duygularını dile getirdi.

Rize Şehit Erhan Dural KAİHL'nin hazırladığı 'ManŞED' isimli sanal bülten Türk dünyasını buluşturdu. Türk Dünyası ve Nevruz konusunun işlendiği Mart sayısı için hazırlanan videoda Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Tacikistan'dan Türkmenistan'a, Doğu Türkistan'dan Afganistan'a çok sayıda ülkeden gençler nevruz coşkusuna ortak oldu. Çalışmada sınırlar ötesinden birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bakü'den Ali Mammadzade, Özbekistan'dan Sevinç Babahanova, Afganistan'dan Omidullah Wahedy ve daha bir çokları nevruz bayramını kutladı. Rize görselleri ile başlayan, öğrencilerin mesajları ile devam eden videonun kapanışını Rize Milli Eğitim Müdürü Engin Emen yaptı. Emen, "Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan baharın müjdecisi Nevruz'un sahip oluğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı
Rize'de sanal bültenle Nevruz kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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