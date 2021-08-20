Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
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Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan - Haberler | Güncel

Rize'de etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Rize'de etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı.

Merkeze bağlı bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öte yandan, Gülbahar Mahallesi Dağ Dibi yolunda da oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Pehlivan

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Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı - Haberler
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