Rize'de parkta isim tartışması yargıya taşındı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Millet Bahçesi' olan parkın ismini '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştiren belediyenin astığı tabelanın kaldırılmasının istendiği Kaymakamlık talimatı, yargıya taşındı. Fındıklı Belediyesi, kararın iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, "Kaymakamlık kamu suçu işlediğimizi belirterek Atatürk ismini ivedilikle indirmemizi istedi. Atatürk ismini asmak mı kamu suçudur?" diye sordu.

Fındıklı ilçesinin CHP'li belediyesinin, 19 Mart 2019'da açılan Millet Bahçesi Parkı'nın adını 100'üncü Yıl Atatürk Parkı, aynı yerdeki yapının Millet Kıraathanesi olan adını ise 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi' olarak değiştirilmesi yönündeki talebi, meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Kararın onay için gönderildiği Fındıklı Kaymakamlığı ise 'kamu yararı' olmadığı gerekçesiyle belediye meclis kararını onaylamadı. Belediye meclis kararı geri iade edildi.

'ATATÜRK PARKI' TABELASI ASILDI

Fındıklı Belediyesi görevlileri iskele ile Arılı Deresi arasındaki parka Atatürk Parkı tabelası astı. Fındıklı Kaymakamlığı görevlileri tabela ile ilgili tutanak tuttu. Kaymakam Vekili Emrah Yılmaz da belediyeye uyarı yazısı gönderdi. Kaymakamlığın 26.07.2019 tarihli ve 1322 sayılı 'İvedi' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Belediye meclisinin 81 sayılı 08.07.2019 tarihli kararının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 81'inci maddesine dayanarak onaylanmadığı bildirilmişti. Onaylanmayan meclis kararının yürürlüğe girmeyeceği kanunda açıkça belirtilmiştir. Ancak ekte gönderilen tutanakta da görüleceği üzere onaylanmayan meclis kararında belirtilen ismin parka verilmesine yönelik belediyeniz tarafından tabelada değişiklik yapıldığı, bu durumun kanuna aykırılık teşkil etmesinin yanı sıra kamu düzenini bozan bir suç doğurması nedeniyle sahildeki parkın isminin tekrar ivedi olarak eski haline döndürülmesinin ve kanunlara uygun hareket edilmesi hususunda gereğini rica ederim."

Fındıklı Belediyesi, kaymakamlık talimatının iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çevratoğlu, belediye meclisinin aldığı karara istinaden isim değişikliği yaptıklarını belirterek tabelayı kaldırmayacaklarını söyledi. Çevratoğlu, "Biz seçim sonrası halkın talebi doğrultusunda ve bir genç kardeşimizin önerisi ile meclis toplantısında parkın adının 100'üncü Yıl Atatürk Parkı olmasını 8'e 3, nitelikli çoğunlukla kabul ettik. Yine Millet Kıraathanesi olan yeri biz kültür evine dönüştürdük ve adını da 'Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi'ne dönüştürdük. 100'üncü Yıl Atatürk Parkı adını tartışmak bize zül geliyor. Bu kararımızdan geri dönmeyeceğiz. Ağustos ayında bunu yeniden meclis gündemine getirip aynı kararı yeniden alacağız. Bu konuda yargıya da başvurduk" dedi.

'ATATÜRK İSMİNİ ASMAK MI KAMU SUÇUDUR?'

Kaymakamlığın tabelanın kaldırılmasını istediği gerekçenin çok garip olduğunu söyleyen Çevratoğlu, "Kaymakamlık 'kamu yararı görülmemiş' diyor. Ayrıca kamu suçu işlediğimizi belirterek Atatürk ismini ivedilikle indirmemizi istediler. Atatürk ismini asmak mı kamu suçudur? Bunu anlamış değiliz. Bundan sonra burası 100'üncü Yıl Atatürk Parkı kalacaktır. Tabelayı indirmeyeceğiz. Biz kamu suçu işliyorsak kaymakamlık bizle ilgili idari soruşturma başlatabilir. Biz orada savunmamızı vereceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

Belediye Başkanı açıklaması

Park detayları

Haber-Kamera: Adem AKATİN RİZE-DHA

=====================

Kaynak: DHA