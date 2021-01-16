Rize'de öğretmenlerden, öğrencilere 'özlem' klibi
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Rize'de öğretmenlerden, öğrencilere 'özlem' klibi

16.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:37
Rize'de öğretmenlerden, öğrencilere 'özlem' klibi

RİZE'de, Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için okulun sınıf, koridor ve bahçeleri görüntülenerek özel klip hazırlandı.

RİZE'de, Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için okulun sınıf, koridor ve bahçeleri görüntülenerek özel klip hazırlandı. Klipte yapılan seslendirmede "Bir bakmışız hastalık bitmiş, okullar açılmış, zil çalmış, toplanmışsınız yine bahçede. Sakın geç kalma" ifadelerine yer verildi.

Ardeşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Zeliha Alemdar ve Müdür Yardımcısı Adem Şeremet, öğrencilere duyulan özlemi hazırladıkları kliple paylaştı. Okulun boş sınıf, koridor ve bahçe görüntülerinin yer aldığı klipte yapılan seslendirmede, "Bir bakmışız hastalık bitmiş, okullar açılmış, zil çalmış, toplanmışsınız yine bahçede. Sakın geç kalma" ifadelerine yer verildi. Klip paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görürken, öğrenciler de 'Bizlerde sizleri çok özledik' notuyla paylaşıma destek verdi.Klipteki seslendirmeyi yapan öğretmen Zeliha Alemdar, "Ben her hafta okula geldiğimde, okul bahçesini, koridorları, derslikleri boş gördüğümde hüzünleniyorum. Yine okula geldiğim günlerden birinde müdür yardımcımız Adem Şeremet ile böyle bir video yapmaya karar verdik. Çocuklarımıza eğitim yuvalarından uzak oldukları bu dönemde sorumluluklarının devam ettiğini ve ideallerine ulaşma noktasında hiçbir şeyin değişmediğini hatırlatmak istedik. Ayrıca onları nasıl hasretle beklediğimizi de bu şekilde ifade etmeye çalıştık. Videoyu sosyal medyadan paylaşınca eğitim öğretime devam eden öğrenciler ve okuldan mezun olan öğrencilerden 'Bizler de sizleri çok özledik' şeklinde olumlu dönüşler aldık. Bizler çocuklarımızı, onlarla göz göze gelmeyi çok özedik. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım ve bir an önce okullarda ders zilleri çalsın ve öğrencilerimiz okullarına, biz öğretmenlerde hasretle beklediğimiz öğrencilerimize kavuşalım" dedi.


Rize'de öğretmenlerden, öğrencilere 'özlem' klibi
Rize'de öğretmenlerden, öğrencilere 'özlem' klibi
Rize'de öğretmenlerden, öğrencilere 'özlem' klibi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKATİN

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