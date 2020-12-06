Rize'de kestiği ağaç başına çarpan genç yaşam mücadelesini kaybetti
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Rize'de kestiği ağaç başına çarpan genç yaşam mücadelesini kaybetti

06.12.2020 20:04 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:08
Rize'de kestiği ağaç başına çarpan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Rize'nin Güneysu ilçesinde kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Köse, yaşam mücadelesini kaybetti.

Rize'nin Güneysu ilçesinde kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Köse, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 30 Kasım'da Güneysu ilçesi Kıbledağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Ahmet Köse, kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Annesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köse, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, hastaneden verdiği yaşam mücadelesini 6. gününde kaybetti. - RİZE

Rize'de kestiği ağaç başına çarpan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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