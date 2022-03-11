Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı - Haberler

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Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı.

FINDIKLI, RİZE (İHA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı. Yaşanan kazada 7 keçi telef olurken, 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 20.00 sırlarında Fındıklı ilçesi ile Artvin'in Arhavi ilçesi arasında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan araçlar gecenin karanlığında yola çıkan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 keçi telef olurken, 12 keçi ise yaralandı. Bir kamyonet ve bir otomobilde kaza sonrası maddi hasar meydana gelirken, keçilerin cansız bedenleri yol kenarına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan keçi sürüsüne yoldan geçen araçlar çarptı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu, Fındıklı, Kaza, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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