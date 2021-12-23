ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'de kar yağışı nedeniyle 283 köy yolu ulaşıma kapandı

RİZE Rize'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayarak tüm şehri etki altına alan kar yağışı ulaşımı da aksatmaya başladı. Bar yağışı nedeniyle Merkez'de 50, Ardeşen'de 21, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 54, Derepazarı'nda 8, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 7, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22, Pazar'da 30 olmak üzere 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yüksekliğinin 1 metreleri bulduğu kentte Rize Özel İdare ekipleri 73 kişilik personelle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yeşil ile beyaz birleşince ortaya kartpostallık da görüntüler çıkıyor.