Rize'de kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rize'de kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Rize'de kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan köyünde İbrahim Çetin'in (55) kullandığı 53 FK 024 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü. Yan yatan araç suyun içinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Mustafa Dereci (55), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rize'de kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Rize'de kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Devlet Bahçeli Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Fatma Girik Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rize'de kamyonetin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:57:14. #1.15#

title