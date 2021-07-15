Rize'de kamyonet çay bahçesine devrildi: 2 yaralı
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Rize'de kamyonet çay bahçesine devrildi: 2 yaralı

Rize'de kamyonet çay bahçesine devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım - Haberler | Güncel

Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada, sürücü ve eşi hafif yaralandı.

Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada, sürücü ve eşi hafif yaralandı.

Taner Akbulut'un kullandığı kamyonet, Balıkçı köyünde bulunan çay bahçesine devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta sürücü Akbulut ile eşi Melahat Akbulut hafif yaralandı.

Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kamyonet çekici yardımıyla çay bahçesinden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım

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