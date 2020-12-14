Son dakika haberi! Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

14.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:22

Son dakika haber: Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gölyayla köyündeki evinden saat 10.00 civarı ayrılan Mehmet Keçoğlu, kent merkezine gitti.

Keçoğlu ayrıldıktan bir süre sonra evde, yanmakta olan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan yangına, Rize, Kalkandere ve İkizdere belediyeleri itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, şu ana kadar 5 evin yandığını söyledi.

Yangına müdahale ettiklerini ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ettiğini belirten Kaymakçı, "Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

Son dakika haberi! Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberi! Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

İlgili Haberler

İkizdere Gölyayla Köyü'nde yangın (2)
İkizdere Gölyayla Köyü'nde yangın (2)
Son dakika haberi: Deterjan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberi: Deterjan yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberleri: Çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu
Son dakika haberleri: Çatı katında yangın çıkan binada hasar oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Nilgün Belgün Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Çağdaş Atan Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:22:21. #1.14#
title