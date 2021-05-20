Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı
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Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'de esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir kişinin "PKK'ya destek veren CHP ile niçin iş birliği yapıyorsunuz?" demesi üzerine sinirlendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Akşener'e destek vererek, "Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Seçimden korkma Erdoğan" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker videolarına yaptığı gönderme gözlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı.

AKŞENER ÇOK SİNİRLENDİ

Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile iş birliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?" dedi. Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan" diyerek tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK MESAJI

Rize'de yaşanan olaylarla ilgili Akşener'e destek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan! #HemenSeçim" ifadelerine yer verdi.

Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı

PEKER'E GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında kullandığı "Kim bilir hangi videonun konusu olacak" ifadesi Sedat Peker'in videolarındaki iddialara gönderme olarak yorumlandı.

Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in evinin aranmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Rize'de gerginlik yaşayan Akşener'e destek veren Kılıçdaroğlu, Peker'in videolarına gönderme yaptı - Haberler
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