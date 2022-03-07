Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi - Haberler

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Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi

Demirören Haber Ajansı, Rukiye Meyveci - Güncel
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Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi

RİZE'de bir dernek tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye edildi.

RİZE'de bir dernek tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye edildi.

Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla temsil ettikleri 2 ilçe ve köylerinde evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye etti. Çiftler, kendilerini ziyaret eden dernek üyelerine teşekkür etti. SALVADER Başkanı Ali Toptan, "Giderek bozulan aile yapımız, örf ve adetlerimiz, kültürümüz, dini kurallarımız, geleneklerimize dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Evlilikte 60 yılını tamamlamış çiftlere eski zaman uzun yastıklardan hediye ederek, yeni çiftlere de örnek olmak istedik" dedi.


Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi

Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi

Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Salarha Vadisi, Yenişehir, Mart, Güncel, Haberler

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