Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA
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Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre RİZE'deki 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde, Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin enkazındaki ara boşluklarda, ekiplerin yaptığı zorlu arama anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

RİZE'deki 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu selde, Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin enkazındaki ara boşluklarda, ekiplerin yaptığı zorlu arama anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, AFAD ekiplerinin enkazda zor şartlarda çalıştığı yer aldı.

Kentte, geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı, Muradiye beldesinde çöken evin enkazında kalan Hacere Mert ile eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evdeki Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı, Hasan Arıcı ile Batuhan Delihasan ise kayboldu. Afette 5 kişi de yaralandı.

ZORLU ARAMA KAMERADA

Afette Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin enkazı altındaki ara boşluklarda AFAD ekiplerinin yaptığı zorlu arama anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin Hacere ve eşi Cemal Mert'in cansız bedenini çıkardığı enkazda zor şartlarda çalıştığı görülüyor. Enkaz altında otomobiline ulaşılan, ancak kendisine dair bir iz bulunamayan Batuhan Delihasan'ı arama çalışmaları ise dere yatağında sürdürülüyor.

Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA
Son dakika haberleri! RİZE'DE ÇÖKEN 3 KATLI EVİN ENKAZINDAKİ ZORLU ARAMA ÇALIŞMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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