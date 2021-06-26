Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
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Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'nin Derepazarı ilçesinde önceki gün yaşanan cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde önceki gün yaşanan cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Derepazarı ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelmiş, Yusuf Yıldırım (38) arkadaşı Sadık Karaoğlu'nu (42) belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile yol ortasında silahla vurarak öldürmüştü.

Yusuf Yıldırım'ın olaydan dakikalar önce yakın arkadaşı olan Sadık Karaoğlu'nu telefonla aradığı, telefonda yaşanan tartışma sonrasında Karaoğlu'nun kendisine kızgın arkadaşını sakinleştirmek için yanına gittiği sırada yol ortasında karşılaşmaları sonrasında cinayet olayı yaşanmıştı. Yıldırım, belinden çıkardığı silahla arkadaşını omzundan, kalbinden, karnından ve sırtından 4 kurşunla öldürürken, 4. kurşunun arından silahın tutukluk yapması üzerine silahını tekrar beline koyarak hızla bölgeden uzaklaşarak balıkçı barınaklarına gitti. Burada silahını denize atan Yıldırım polis tarafından yakalandı ve denize attığı silah polisin titiz çalışması sonucu denizden çıkartıldı.

Yerde yaralı olarak yatan Sadık Karaoğlu'nu gören esnaf ve çevredeki vatandaşlar ise hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Yıldırım adlı şahısın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Sadık Karaoğlu'nu öldürme anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - RİZE

Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Rize'de cinayet anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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