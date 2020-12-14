Son dakika haber! Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Son dakika haber! Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

14.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:12

Son dakika haber: Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

RİZE - Rize'nin İkizdere ilçesinde çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Gölyayla Köyü, Kabahor Yaylası'nda sabah saatlerinde başladı. Henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çıkan yangında 7 ev yanarak kullanılmaz hale geldi. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz can kaybı olmadığını dile getirerek "Şuanda İkizdere, İyidere, Derepazarı ve Rize Belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. 7 evde yangın çıktı. Yangının diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışmaları yapıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması" ifadelerini kullandı.

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Son dakika haber! Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son dakika haber! Rize'de çıkan yangında 7 ev tamamen yandı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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