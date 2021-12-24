Buzlanma nedeniyle kayan tır bariyerlere çarparak yoldan çıktı
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Rize'de buzlanma nedeniyle kayan tır bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
RİZE (AA) - Rize'de buzlanma nedeniyle kayan tır bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun İslampaşa Mahallesi mevkisinde Yusuf Acar'ın kullandığı 41 ADV 656 plakalı tanker, yoldaki buzlanma nedeniyle kaydı.
Bariyerlere çarparak yoldan çıkan tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Maddi hasarın meydana geldi kazanın ardından tır bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.