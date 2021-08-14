Rize'de 48 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Rize'de 48 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Rize'de 48 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'de şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelanlarda dünden bu yana 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelanlarda dünden bu yana 48 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de dün öğle saatlerinde başlayarak şehri etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Merkez, Ardeşen, Pazar, Çayeli, Hemşin ve Kalkandere ilçelerinde toplam 48 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yollardan 10'u ulaşıma açıldı. 20 köy yolunda Rize İl Özel İdaresi tarafından 77 iş makinesi ile yol açma çalışmalar sürdürülürken, toplamda 88 personel görevlendirildi.

Rize'de 48 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Rize'de 48 köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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