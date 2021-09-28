RİZE BELEDİYESİ'NİN KIZLARI FEDERASYON KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALDE

ÇEŞME, İZMİR (Habermetre) - Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2021 Kadınlar Federasyon Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

2021 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Çeşme Basketbol, Karşıyaka Çarşı Koleji ve Antalya Güneşi kadın Basketbol takımları ile A Grubunda mücadele eden Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, grubun son maçında Antalya Güneşi'ni 62-51 mağlup ederek grubunu 2. sırada tamamladı ve Çeşme Basketbol ile birlikte çeyrek finale yükseldi.

Grup maçlarına Çeşme Basketbol'a 83-66 mağlup olarak başlayan Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, grubun ikinci maçında Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 74-70, son maçında ise Antalya Güneşi'ni 62-51 mağlup ederek Çeşme Basketbol'un ardından grubu 2. sırada tamamladı.

Kazanan tarafın çeyrek finale yükseleceği maçta Antalya Güneşi ile bugün karşılaşan Rize Belediyesi, ilk periyodu 12-13 yenik tamamlarken ilk yarıyı ise 25 - 24 önde tamamladı. 3. Periyodu 42-36 önde tamamlayan Rize Belediyesi karşılaşmadan da 62-51 galibiyetle ayrılarak Çeşme Basketbol ile birlikte çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Rize Belediyesi'nin çeyrek finaldeki rakibi bu akşam B grubunda oynanacak karşılaşmalar sonrasında belli olacak.

Rize Belediyesi, 30 Eylül Perşembe günü çeyrek final mücadelesini oynayacak.

2021 Kadınlar Federasyon Kupası, 26 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara Spor Salonu (Küçük Salon) ve Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenleniyor

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